Kellerbrand-Toter in Harburg ist ein Mann – Identität unklar

Bei dem Toten des Kellerbrandes handelt es sich um einen noch nicht identifizierten Mann. Marcus Golejewski/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei dem bei einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus im Hamburger Bezirk Harburg ums Leben gekommene Mensch handelt es sich um einen Mann. Die Identität des Toten sei allerdings weiterhin unklar, sagte eine Polizeisprecherin in Hamburg. Zur Brandursache hatte die Polizei zunächst noch keine konkreten Erkenntnisse. Das werde noch untersucht.

Bei dem Feuer am Montagvormittag waren zwei Frauen im Alter von 24 und 85 Jahren sowie ein 52-jähriger Mann von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet worden, die während des Feuers dort eingeschlossen waren. Sie hatten Rauchgase eingeatmet und wurden in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.

Die Feuerwehr war einem Polizeisprecher zufolge von einem Außenstehenden über den Brand in der Cuxhavener Straße informiert worden. Fast 50 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen.