Kellerbrand in Ratzeburg – zwei Bewohner leicht verletzt

15. November 2025 9:16
Zwei Bewohner kommen nach einem Kellerbrand vorsorglich ins Krankenhaus. (Archivbild) Philipp von Ditfurth/dpa
Zwei Bewohner kommen nach einem Kellerbrand vorsorglich ins Krankenhaus. (Archivbild) Philipp von Ditfurth/dpa

Ratzeburg (dpa/lno) –

Bei einem Kellerbrand in Ratzeburg in der Nacht zu Samstag sind zwei Bewohner des Hauses leicht verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Morgen mitteilte, konnten sich die beiden selbstständig aus dem Wohnhaus befreien und wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sie konnten die Klinik jedoch im Verlauf der Nacht wieder verlassen.

Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Der Brandort im Keller wurde versiegelt und soll nun von der Kriminalpolizei untersucht werden. Zur Höhe des Schadens lagen zunächst keine Angaben vor.

© dpa-infocom, dpa:251115-930-296191/1

Copy LinkCopy Link
Zur Startseite