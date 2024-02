Kellerbrand in Mehrfamilienhaus: 15 Menschen gerettet

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Kellerbrand in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus in Hamburg-Harburg hat die Feuerwehr am Mittwochmorgen 15 Bewohner gerettet. Das Feuer war aus bisher ungeklärter Ursache im Keller des Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Feuerwehr wurde gegen 8.22 Uhr informiert und rückte mit 46 Einsatzkräften aus. Feuerwehrleute brachten elf Erwachsene und vier Kinder mittels Brandfluchthauben in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Um 9.10 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Nachlöscharbeiten sollten nach Angaben der Feuerwehr noch längere Zeit andauern.