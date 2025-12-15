Kellerbrand in Harburg – ein Toter, drei Verletzte

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus im Hamburger Bezirk Harburg ist ein Mensch ums Leben gekommen. Zudem seien drei Menschen aus dem Haus gerettet worden, die während des Feuers dort eingeschlossen waren, sagte ein Feuerwehrsprecher in Hamburg. Sie hatten Rauchgase eingeatmet und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Wie schwer sie verletzt sind und ob Kinder darunter sind, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Auch, ob es sich beim Toten um eine Frau oder einen Mann handelt, war vorerst unklar.

Die Feuerwehr war einem Polizeisprecher zufolge von einem Außenstehenden über den Kellerbrand in der Cuxhavener Straße informiert worden. Fast 50 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Sie seien mit zwei Löschrohren im Inneren des Hauses gegen das Feuer vorgegangen. Zu dem Zeitpunkt habe es im Keller des Hauses bereits in voller Ausdehnung gebrannt. Nach fast einer Stunde war das Feuer gelöscht. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.