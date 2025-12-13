Kellerbrand bei Quickborn: Ein Mensch verletzt

Ellerau (dpa/lno) –

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ellerau (Kreis Segeberg) bei Quickborn ist ein Mensch verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ging der Notruf am Freitag gegen 22.32 Uhr ein. Die verletzte Person wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer konnte den Angaben zufolge von der Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Angaben zu Alter und Geschlecht der betroffenen Person machte die Polizei zunächst nicht. Die Ursache des Brandes sowie die Schadenshöhe sind bislang unklar.