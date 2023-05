Kellerbrand: 3 Verletzte und 30 Menschen evakuiert

Hannover (dpa/lni) –

Bei einem Kellerbrand in Hannover-List haben in der Nacht zu Samstag drei Menschen eine Rauchvergiftung erlitten. Insgesamt 30 Bewohner wurden von der Feuerwehr aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 50.000 Euro.

Die Löscharbeiten und die Evakuierung gestalteten sich nach den Angaben aufgrund der bereits stark verrauchten Fluchtwege schwierig. Einige Wohnungen wurden vorübergehend unbewohnbar und die Bewohner anderenorts untergebracht. Die Ursache des Feuers war zunächst nicht bekannt.