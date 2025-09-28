Keller ausgebrannt – 20 Menschen in Notunterkunft

Lüneburg (dpa/lni) –

Nach einem Kellerbrand eines Mehrfamilienhauses in Lüneburg sind 20 Menschen am späten Samstagabend in einer Notunterkunft untergekommen. Die Stadt bot weiteren zehn Betroffenen eine alternative Unterkunft an, die lehnten aber ab und kehrten zu ihren Wohnungen zurück, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Alle Wohnungen seien weiterhin bewohnbar, das gesamte Haus sei jedoch aufgrund des Brandes zwischenzeitlich ohne Strom und Heizung.

Am frühen Samstagabend wurden eine starke Rauchentwicklung und Flammen, die aus dem Gebäude schlugen, gemeldet. Etwa 100 Menschen wohnen in dem Haus, die unteren Stockwerke wurden den Angaben zufolge während der Löscharbeiten evakuiert. Der Brand war gegen 18.15 Uhr gelöscht, die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch noch an. Wie hoch der Schaden ist und warum das Feuer ausbrach, war den Angaben zufolge weiterhin unklar.