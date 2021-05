Keine schwere Verletzung: Onana könnte wieder spielen

Hamburgs Amadou Onana geht nach dem Spiel vom Feld. Foto: Swen Pförtner/dpa/archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Eingehende Untersuchungen bei Amadou Onana haben ergeben, dass sich der Mittelfeldspieler des Hamburger SV bei der Zweitliga-Niederlage beim VfL Osnabrück am vergangenen Sonntag (2:3) keine schwere Blessur im Hüft- und Leistenbereich zugezogen hat. Eine «strukturelle Verletzung» liege bei dem 19-Jährigen nicht vor, teilte der Club am Mittwoch mit. Ob der Belgier am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim Saisonfinale gegen Eintracht Braunschweig mitwirken kann, sollen die kommenden Trainingstage zeigen.

© dpa-infocom, dpa:210519-99-661894/2

