Keine Quarantäne: St. Paulis Lawrence kann für Wales ran

Spieler James Lawrence vom FC St. Pauli. Foto: Cathrin Mueller/Getty Images Europe/Pool/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Innenverteidiger James Lawrence vom FC St. Pauli kann nun doch zur walisischen Fußball-Nationalmannschaft nachreisen. Wie der hanseatische Zweitligist am Sonntag mitteilte, wurde dies möglich, da die Hamburger Gesundheitsbehörde dem Profi bescheinigte, dass er nach seiner Rückkehr nicht in eine 14-tägige Quarantäne muss.

Vorausgegangen war im Zuge der Corona-Pandemie die Streichung Großbritanniens, Nordirlands und Irlands von der Liste des Robert-Koch-Instituts (RKI) für Virusvarianten-Gebiete. Der 28 Jahre alte Abwehrchef Lawrence tritt am Dienstag (20.45 Uhr) mit Wales zum Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Tschechien an.

© dpa-infocom, dpa:210328-99-04036/2

