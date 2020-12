Keine Präsenz-Gottesdienste in Lübecker Innenstadtgemeinden

Die evangelischen Innenstadtgemeinden haben ab sofort alle Präsenz-Gottesdienste bis zum 10. Januar abgesagt. Foto: Rainer Jensen/dpa/Archivbild

Lübeck (dpa/lno) – Wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus gerade auch in Lübeck haben die evangelischen Innenstadtgemeinden ab sofort alle Präsenz-Gottesdienste bis zum 10. Januar abgesagt. «Wir verstehen diesen Verzicht als ein solidarisches Handeln innerhalb der gesamtgesellschaftlichen Anstrengung, Menschenleben zu schützen und die Corona-Pandemie zu überwinden», hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung der Lübecker Domgemeinde. Auch die Innenstadtgemeinden St. Jakobi, St. Marien und St. Aegidien haben sich in Rücksprache untereinander für die Absage der Gottesdienste entschieden.

Laut Robert Koch-Institut betrug am Mittwoch der Sieben-Tage-Inzidenzwert an Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in Lübeck 170,9, in Schleswig-Holstein insgesamt 86.