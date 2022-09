Keine Mehrheit bei Bürgermeisterwahl: Stichwahl nötig

Helgoland (dpa) –

Bei der Bürgermeister-Wahl auf Helgoland hat keiner der fünf Kandidaten die Mehrheit der Stimmen erhalten. Die Bewohner der Hochseeinsel müssen deshalb am 18. September erneut wählen, wie die Gemeinde am Montag mitteilte. Dann können sie zwischen Thorsten Pollmann (parteilos) und Sinditt Küster (SPD) wählen. Der Helgoländer und die Bildungsberaterin aus Berlin bekamen am Sonntag die meisten Stimmen. Pollmann wurde von 32,50 Prozent der Wahlberechtigten angekreuzt, Küster erhielt 27,84 Prozent der Stimmen.

Die übrigen drei Kandidaten waren Einzelbewerber ohne Parteizugehörigkeit. Wilhelm Eitzen aus Cuxhaven erreichte 23,54 Prozent, Martin Köhn von Helgoland 9,56 Prozent und Runa-Karen Rosenstiel aus Kiel 6,57 Prozent. Von 1348 Wahlberechtigten hatten den Angaben zufolge 843 Menschen an der Wahl teilgenommen. Die Wahlbeteiligung lag damit bei rund 62,54 Prozent.

Sollte bei der Stichwahl in zwei Wochen die Kandidatin Küster gewählt werden, wäre das eine Premiere, denn eine Bürgermeisterin gab es nach Angaben der Gemeinde bislang noch nicht auf der Insel. Die Amtszeit des hauptamtlichen Bürgermeisters dauert sechs Jahre.

Der amtierende Bürgermeister Jörg Singer (parteilos) war nicht erneut angetreten. Er war seit 2011 Rathauschef, bleibt bis Jahresende noch offiziell im Amt.