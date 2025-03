Keine Mehrheit bei Bürgermeisterwahl auf Sylt – Stichwahl

Die 46-jährige Tina Haltermann (parteilos und Wahlvorschlag der CDU) und der 59-jährige Markus Gieppner (Wahlvorschlag der Fraktion «Die Insulaner») treten am 6. April zur Stichwahl auf Sylt an. Lea Albert/dpa

Sylt (dpa) –

Bei der Bürgermeister-Wahl auf Sylt hat am Sonntag keiner der sechs Kandidaten die Wahl im ersten Anlauf gewonnen. Die Bewohner der größten deutschen Nordseeinsel müssen deswegen am 6. April zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen erneut wählen, wie ein Sprecher der Gemeinde am Abend mitteilte. Dann können sie sich zwischen der 46-jährigen parteilosen Tina Haltermann, die von der CDU unterstützt wird, und dem 59-jährigen Markus Gieppner («Die Insulaner») entscheiden.

Die seit 20 Jahren auf Sylt lebende leitende Verwaltungsbeamtin Haltermann und der gebürtige Sylter und Software-Entwickler Gieppner bekamen am Sonntag die meisten Stimmen. Haltermann erhielt 38,4 Prozent Zustimmung, Gieppner bekam 23,5 Prozent der Stimmen.

Sechs Kandidatinnen und Kandidaten auf Sylt

Insgesamt waren zwei Frauen und vier Männer zur Wahl angetreten, die Wahlbeteiligung lag bei 48,6 Prozent. Die Amtszeit des hauptamtlichen Bürgermeisters dauert sechs Jahre.

Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde, Nikolas Häckel (50), war im Oktober 2024 vorzeitig abgewählt worden und kurz nach seiner Abwahl unter bislang nicht geklärten Umständen in Hamburg gestorben. Er hatte die Verwaltung der Gemeinde seit 2015 geführt.

Der frühestmögliche Termin für den Amtsantritt des neu gewählten Verwaltungsoberhauptes ist laut Gemeinde Sylt der 1. Mai.