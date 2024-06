Keine gütliche Einigung im Streit um Dünen-Campingplatz

Blick auf einen Campingplatz an der Ostsee. Das Landgericht Stralsund befasst sich mit dem Streit zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und dem langjährigen Betreiber des Strandcampingplatzes Regenbogencamp in Prerow. Stefan Sauer/dpa

Stralsund (dpa) –

Im Streit über den idyllisch gelegenen Dünen-Campingplatz in Prerow ist am Montag der Versuch einer gütlichen Einigung vor dem Landgericht Stralsund gescheitert. Nach knapp eineinhalbstündiger mündlicher Verhandlung kündigte der Richter deshalb ein Urteil der 6. Zivilkammer für den 28. Juni an. Das Gericht muss in dem Streit zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern als Eigentümer einer Teilfläche des Platzes und dem langjährigen Betreiber, der Regenbogen AG, entscheiden, ob ein Pachtvertrag noch gültig ist, der seitens des Landes zum 31. Dezember 2023 gekündigt wurde.

Die Regenbogen AG argumentiert, der Vertrag habe eine Laufzeit bis 2042. Das Unternehmen mit Sitz in Schleswig-Holstein pocht auf Entschädigungszahlungen unter anderem für die in den vergangenen Jahrzehnten getätigten Investitionen auf dem Campingplatz. Die Regenbogen AG schlug als Kompromisslinie eine kürzere Vertragslaufzeit bis 2028 sowie eine Entschädigungssumme in Höhe von dann rund 16 Millionen Euro vor. Die Anwälte des Landes bestanden strikt auf der Wirksamkeit der Kündigung. Es gebe auch kein Alternativmodell. «Das Tischtuch ist relativ zerschnitten», so einer der Anwälte des Landes MV.