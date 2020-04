Keine Großveranstaltungen ab 1000 Teilnehmer bis Ende August

Hannover (dpa/lni) – Großveranstaltungen ab 1000 Teilnehmern sind in Niedersachsen angesichts der Corona-Epidemie bis zum 31. August verboten. Das geht aus der neuen niedersächsischen Corona-Verordnung hervor, die der Krisenstab der Landesregierung am Freitag vorgelegt hat. In der bis zum 6. Mai gültigen Verordnung bleiben zudem weiterhin alle öffentlichen Veranstaltungen mit Ausnahme von Parlaments- und Gremiensitzungen verboten. Auch religiöse Versammlungen wie Gottesdienste bleiben verboten. Versammlungen unter freiem Himmel wie Demonstrationen sind gegebenenfalls unter Auflagen und Beschränkungen künftig möglich.