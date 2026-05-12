Keine Fahrradmitnahme rund um die Feiertage in Regionalzügen

Wegen des großen Fahrgastaufkommens ist das Mitnehmen von Zweirädern in einigen Regionalzügen während der Feiertage nicht möglich. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Angesichts des erhöhten Fahrgastaufkommens rund um die Feiertage Christi Himmelfahrt und Pfingsten ist die Fahrradmitnahme in den Zügen der RE8 (Hannover – Bremen – Bremerhaven-Lehe) und RE9 (Osnabrück – Bremen – Bremerhaven-Lehe) nicht möglich. Diese Entscheidung sei zusammen mit der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen, der Freien Hansestadt Bremen sowie der Region Hannover getroffen worden, teilte die Bahn AG mit.

Das Verbot der Fahrradmitnahme gilt vom 14. bis 17. Mai sowie vom 22. bis zum 25. Mai, jeweils zwischen 9.00 und 19.00 Uhr. Auch größeren Reisegruppen werde empfohlen, sich nach Möglichkeit auf mehrere Verbindungen aufzuteilen und mit möglichst wenig Gepäck zu reisen.