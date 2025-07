Keine Braunschweig-Rückkehr: Jaeckel wechselt nach Münster

Berlin (dpa) –

Abwehrspieler Paul Jaeckel wird nicht zum Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig zurückkehren. Der 26-Jährige wechselt stattdessen vom 1. FC Union Berlin zu Preußen Münster.

In der vergangenen Saison hatten die Eisernen den Innenverteidiger nach Braunschweig ausgeliehen. Die Eintracht bemühte sich nach dem Klassenerhalt zunächst auch um eine feste Verpflichtung des früheren Wolfsburgers.

«Ich bin Union und besonders der Mannschaft dankbar für die gemeinsame Zeit, die Leihe nach Braunschweig hat mir aber gezeigt, dass ich mich noch einmal als Stammspieler etablieren will», sagte Jaeckel.

In Münster soll er im Abwehrzentrum ausgerechnet Lukas Frenkert ersetzen, der im Juni nach Braunschweig gewechselt war. Mit ihm, Frederik Jäkel und Louis Breunig verpflichtete die Eintracht in diesem Sommer gleich drei neue Innenverteidiger, so dass sie Jaeckel nicht mehr brauchte.