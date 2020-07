Keine Behinderungen durch Ferienverkehr im Norden

Schwerin (dpa/mv) – Obwohl es das erste Sommerferienwochenende für fünf deutsche Bundesländer war, sind große Behinderungen durch Reiseverkehr in Mecklenburg-Vorpommern ausgeblieben. Trotz Ferienzeit wurden am Wochenende keine größeren Staus oder besonders großes Verkehrsaufkommen verzeichnet, wie die Polizeipräsidien in Rostock und Neubrandenburg sowie der Lagedienst am Sonntag mitteilten. «Das bewegt sich alles im Rahmen eines normalen An- und Abreisetags im Sommer», sagte ein Sprecher. Nur auf der A20 bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) staute es sich aufgrund einer Baustelle an beiden Tagen zeitweise in beiden Richtungen auf einer Länge von mehreren Kilometern.

Für Niedersachsen, Bremen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist es das erste Wochenende der Sommerferien. Nicht zuletzt wegen der Mecklenburger Seenplatte und der Ostsee ist das Bundesland im Nordosten ein beliebtes Urlaubsziel.