Keine Anzeichen für Straftat von Pfleger mit Coronavirus

Dannenberg (dpa/lni) – Im Falle des am Coronavirus erkrankten Pflegers in einem Dannenberger Krankenhaus sieht die Staatsanwaltschaft keinen Anfangsverdacht für eine Straftat. «Nach derzeitigem Erkenntnisstand sehen wir keine zureichenden Anhaltspunkte für vorsätzliches Verhalten», sagte ein Sprecher der zuständigen Anklagebehörde in Lüneburg am Dienstag dazu.

Der 34 Jahre alte Krankenpfleger hatte nach derzeitiger Erkenntnis Kontakt zu 15 Kollegen, wie eine Sprecherin des Landkreises Lüchow-Dannenberg mitteilte. Von ihnen seien 13 in häuslicher Quarantäne. Zudem soll der Mann Kontakte zu 23 Patienten gehabt haben. Testergebnisse lagen am Dienstagnachmittag noch nicht vor.

Der Erkrankte bestritt nach Angaben der Sprecherin, seinem Arbeitgeber Krankheitssymptome verschwiegen zu haben. Er habe am Dienstag beim Landratsbüro angerufen, sagte sie. «Der Pfleger legt Wert auf die Feststellung, dass er sich nicht fehlverhalten habe und dass im Verlauf der Woche bei ihm kein Verdacht aufgekommen sei, er sei an Covid-19 erkrankt», betonte sie.

Der Mann sei allergisch gegen Birkenpollen und habe sich eine entsprechende Hypersensibilisierungsspritze geben lassen, führte er nach Angaben der Sprecherin aus. Das könne zu Reaktionen wie etwa einem leichten Anstieg der Temperatur führen. Er habe keinerlei Symptome an sich bemerkt, die auf Covid-19 hindeuteten. Am Karfreitag habe er erst nach Feierabend wieder einen Temperaturanstieg bemerkt, berichtete die Sprecherin weiter. Er habe sich dann selbst in die Notaufnahme der Klinik begeben und sei dort untersucht worden.

Der Pfleger war in der 100-Betten-Klinik als Leiharbeitskraft eingesetzt. Bis zum Test habe er seit bis zu fünf Tagen leichte Symptome gehabt, die er ignoriert oder den Kollegen verschwiegen habe, hatte der Landkreis am Wochenende mitgeteilt.

