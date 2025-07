Kein Werder-Wechsel: Wunschstürmer bleibt in Hoffenheim

Kein Wechsel zu Werder: Stürmer Fisnik Asllani unterschrieb einen neuen Vertrag in Hoffenheim. Uwe Anspach/dpa

Bremen (dpa) –

Fußball-Bundesligist Werder Bremen wird seinen Wunschstürmer Fisnik Asllani nicht bekommen. Der 22-jährige Angreifer verlängerte seinen Vertrag mit dem Bundesliga-Rivalen TSG 1899 Hoffenheim vorzeitig langfristig. Über die genaue Laufzeit machten die Kraichgauer keine Angaben. Asllanis bisheriger Vertrag in Hoffenheim war noch bis zum Sommer 2026 gültig.

Asllani spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis für die SV Elversberg und arbeitete dort sehr erfolgreich mit dem neuen Werder-Trainer Horst Steffen zusammen. Der Stürmer erzielte 18 Saisontore, der Trainer hätte ihn gern mit nach Bremen genommen. «Nach den Leihen in den vergangenen zwei Jahren hatte ich einfach das Gefühl, dass mein Weg in Hoffenheim noch lange nicht zu Ende ist», begründete Asllani seine Vertragsverlängerung.

Werder sucht weiter einen Stürmer

«Wir haben unser Interesse bei ihm bekundet. Das ist, denke ich, auch berechtigt nach all dem, was wir gemeinsam erlebt haben», sagte Steffen nach Werders 6:0-Testspiel-Sieg beim FC Verden über Asllani. «Am Ende trifft jeder seine eigene Entscheidung. Jeder geht seinen Weg – ich nehme nichts persönlich.»

Die Bremer Stürmersuche geht nun weiter. Im Angriff hat Werder großen Bedarf, weil Oliver Burke und André Silva den Club verlassen haben und Marvin Ducksch wegen einer Wadenverletzung wochenlang ausfallen wird.