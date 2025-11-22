Kein Wechsel nach Wolfsburg: Schicker bleibt bei Hoffenheim

Zuzenhausen/Wolfsburg (dpa) –

Der kriselnde Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wird Andreas Schicker vom Ligarivalen TSG 1899 Hoffenheim doch nicht als neuen Sportdirektor verpflichten. Der 39-Jährige wird stattdessen ab sofort zusammen mit Tim Jost das alleinige Führungsduo bei den Kraichgauern bilden. Das teilte die TSG mit.

«Das Interesse anderer Vereine ehrt mich – und ist zugleich eine schöne Bestätigung für die Arbeit, die wir hier im Kraichgau leisten», sagte Schicker in der Mitteilung: «Aber die TSG-Gesellschafter haben mir eine klare Perspektive aufgezeigt, hier weiter erfolgreich arbeiten zu können.» Schicker bleibt Sport-Geschäftsführer, er hat den Posten sei Oktober 2024. Jost ist seit Dezember 2024 Geschäftsführer Marketing & Vertrieb.

Auch Hopp ist begeistert

«Unsere Mannschaft hat sportlich unter seiner Führung wieder zur ‚TSG-DNA‘ zurückgefunden, die Mannschaft ist jünger, ihr Fußball attraktiver und erfolgreicher geworden. Wir wünschen uns, dass Andreas Schicker diesen Weg noch lange federführend prägt», sagte TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp.

Beim Ligarivalen in Wolfsburg muss der Posten des Sportdirektors neu besetzt werden. Der VW-Club hatte sich zunächst vom niederländischen Trainer Paul Simonis und kurz darauf von Sportdirektor Sebastian Schindzielorz getrennt. Auch Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen steht im Mittelpunkt der Kritik und wird unter anderem für die sportliche Fehlentwicklung verantwortlich gemacht.