Kein Warnstreik in Bremen – Busse und Bahnen fahren

Bremen (dpa/lni) –

Die Gewerkschaft Verdi verzichtet auf einen Warnstreik im Bremer Nahverkehr. Busse und Bahnen fahren am Donnerstag wie gewohnt, teilte die Gewerkschaft mit. An dem Tag steht der Nahverkehr in mehreren Bundesländern still, auch für Bremen gab es Überlegungen dazu.

Die Entscheidung für Bremen sollte am Mittwoch fallen, nach einem weiteren Verhandlungstermin. Der Termin falle kurzfristig aus, teilte die Gewerkschaft mit. Deshalb ruft Verdi erst einmal nicht zu einem weiteren Warnstreik auf, sondern wartet die nächste Verhandlung am 31. März ab.

Im Tarifstreit stand der Bremer Nahverkehr dieses Jahr schon zwei Mal still – zuletzt für mehrere Tage im Februar. Die Gewerkschaft fordert unter anderem kürzere Schichtzeiten, längere Ruhezeiten sowie höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit.