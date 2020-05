Kein Vatertag wie sonst: Verbote und Kontrollen geplant

Ein Bollerwagen wird am Vatertag gezogen. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild

Aurich/Hannover (dpa/lni) – In Corona-Zeiten ist auch am Vatertag alles anders: Ausflügler – auch Väter – müssen sich an Christi Himmelfahrt (Donnerstag) angesichts der Corona-Pandemie auf Kontrollen und Verbote einstellen.

Der Landkreis Aurich in Ostfriesland untersagte Gaststätten- und Restaurantbetreibern den Außer-Haus-Verkauf von Alkohol, am Tisch dürfen aber alkoholische Getränke serviert werden. Im Kreis Stade kündigte die Polizei Kontrollen an – ebenso wie in Hannover oder den Landkreisen Uelzen und Harburg. Vor allem an beliebten Treffpunkten wie am Maschsee oder am Steinhuder Meer will die Polizei Hannover präsent sein.

Die typischen Bollerwagentouren mit Teilnehmern aus mehr als zwei Haushalten kann es nach der landesweiten Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht wie üblich geben. Danach muss nämlich in der Öffentlichkeit soweit möglich ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden, ausgenommen sind nur Personen aus dem eigenen oder einem weiteren Haushalt.

