Kein Straßenlicht in Flensburg – Defekt an zentralem Rechner

In ganz Flensburg ist am 28.10.2024 die Straßenbeleuchtung ausgefallen. Carsten Rehder/dpa

Flensburg (dpa/lno) –

In ganz Flensburg sind am Montagabend die Straßenlaternen ausgefallen. Die Straßenbeleuchtung für die gesamte Stadt musste wegen eines technischen Fehlers dunkel bleiben, teilten die Stadtwerke mit. «Grund ist ein Defekt an dem zentralen Rechner, der für die Ansteuerung der Straßenbeleuchtung verantwortlich ist.» Die Ursache für den Defekt sei noch unklar.

Zudem kann auch auf die Ersatzanlage nicht umgeschaltet werden, da diese ebenfalls beschädigt wurde. An wichtigen Straßen, Fußgängerzonen, Plätzen und Kreuzungen sei das Licht deshalb von den Kolleginnen und Kollegen per Hand angeschaltet worden.

Das Team und ein Dienstleister suchen nun unter Hochdruck den Fehler und versuchen, ihn zu beheben. «Aktuell wollen die Stadtwerke Flensburg zusammen mit dem Hersteller des Beleuchtungs-Systems aus unterschiedlichen Komponenten ein funktionsfähiges System erstellen.» Sollte das bis 10.00 Uhr nicht gelingen, werde auch am Dienstagabend die Straßenbeleuchtung an wichtigen Standorten per Hand zugeschaltet.