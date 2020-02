Kein Schimpfwort: Caritas ermutigt «Gutmenschen»

„Gutmensch“ steht auf einem Computerbildschirm. Die katholische Wohlfahrtsorganisation Caritas will Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigen, sich als «Gutmenschen» zu engagieren. Foto: picture alliance / dpa /Archiv

Osnabrück (dpa/lni) – Die katholische Wohlfahrtsorganisation Caritas will Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigen, sich als «Gutmenschen» zu engagieren. Heute stellt der Caritasverband im Bistum Osnabrück die Kampagne «Sei gut, Mensch!» vor. Damit will der Sozialverband sich gegen die Diffamierung und Herabsetzung guten Handelns wehren und diejenigen würdigen, die sich mit kleinen und großen Taten im Alltag für andere einsetzen. Im Bistum Osnabrück ist unter anderem eine Videoaktion geplant, bei der Menschen dazu aufgerufen werden, sich gegenseitig zu sagen, was sie am anderen gut finden.

Caritas Osnabrück