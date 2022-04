Kein Rauch mehr: Einsatz auf havariertem Frachter beendet

Bremerhaven (dpa/lni) –

Nach zehn Tagen hat die Feuerwehr ihren Einsatz auf dem havarierten Frachter «MV Lascombes» im Hafen von Bremerhaven beendet. Seit Freitagabend habe es keine Rauchentwicklung in einer der Ladeluken an Bord des Schiffes gegeben, teilten die Einsatzkräfte am Montag mit.

In der Nacht vom 1. auf den 2. April war in einem Laderaum voller Holz ein Großbrand ausgebrochen. Auch nach dem Löschen blieb die Feuerwehr rund um die Uhr an Bord, weil die Flammen in den Ladeluken immer wieder aufloderten. Der 190 Meter lange Frachter fährt unter der Flagge der Marshall-Inseln im Pazifik.

Die Bremer Senatorin für Wissenschaft und Häfen, Claudia Schilling (SPD), zeigte sich erleichtert und dankte allen Einsatzkräften sowie dem Hafenkapitän und dem Hafenamt. «Meine Behörde stellte den sicheren Hafenbetrieb trotz der Havarie sicher», sagte Schilling. «Alle Einsatzkräfte zusammen haben durch ihr schnelles Eingreifen und ihr tagelanges Krisenmanagement den Hafen vor Schlimmerem bewahrt.»