Kein Polizist als Dozent?: Minister empört über Ablehnung

Hannover (dpa/lni) – Nach Protesten aus Teilen der Studierendenschaft gegen einen Polizeibeamten als Lehrbeauftragten hat Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius die Haltung der Uni-Leitung gelobt. Er halte es für richtig und wichtig, dass «den haltlosen und ideologisierten Vorwürfen von Asta und Studienrat» nicht nachgegeben wurde, schrieb der SPD-Politiker in einem Brief an den Präsidenten der Universität Hannover, Volker Epping. Es ärgere ihn sehr, dass die beiden Gremien sich weigerten, überhaupt in eine Debatte mit Polizeibeamtinnen und -beamten zu treten. Über Pistorius‘ Brief hatte zuerst die «Bild»-Zeitung berichtet. Der Polizist hat in diesem Sommersemester einen Lehrauftrag am Institut für Soziologie.

Aus Sicht des Fachrates Sozialwissenschaften steht eine aktive Tätigkeit in der Polizei einer kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Institution entgegen. Die Institution Polizei gerate «fast täglich durch strukturellen Machtmissbrauch, Rassismus und Rechtsextremismus in den Blick der Öffentlichkeit». Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) Hannover kündigte per Pressemitteilung Mitte April eine eigene kritische Veranstaltungsreihe mit Themen wie Polizeigewalt und Alternativen zur Polizei an. «Alle, außer Cops», seien herzlich dazu eingeladen.

Pistorius zeigte sich empört über die «pauschalen Vorwürfe des Asta, gepaart mit der Totalverweigerung, überhaupt in eine Debatte zu treten». Der Minister schrieb weiter: «Wir wissen durch viele unabhängige Studien, dass die Polizei ein sehr hohes Maß an Vertrauen in unserer Gesellschaft genießt.» Der betroffene Dozent sei in der niedersächsischen Polizei als «äußerst offener, reflektierter und engagierter Polizist und Soziologe» bekannt.

