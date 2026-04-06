«Kein Osterleckerbissen»: Kiels Frust nach 0:0 gegen Münster

Kiel (dpa/lno) –

Erst ideenlos, dann frustriert nach der enttäuschenden Nullnummer gegen Schlusslicht Preußen Münster. Holstein Kiel verpasste im Zweitliga-Abstiegskampf den Heimsieg gegen einen direkten Konkurrenten. «Die Null steht mal wieder und den Punkt nehmen wir auch mit. Der kann sehr wichtig sein in den nächsten Wochen. Trotzdem war das nicht der Anspruch», sagte Holstein-Torwart Timon Weiner. Sein Blick ging schon nach vorn, am Freitag (18.30 Uhr/Sky) steht für den Club die nächste Partie bei Fortuna Düsseldorf an: «Wir haben jetzt nicht so viel Zeit bis Freitag, um das besser zu machen. Deswegen müssen wir die Zeit gut nutzen.»

Münster macht Kiel das Leben schwer

Im engen Abstiegskampf der 2. Liga stehen die Kieler auf dem Relegationsrang, Düsseldorf ist zwei Punkte entfernt und Tabellenzwölfter.

Von einem Drei-Punkte-Erfolg gegen Münster beim 0:0 waren die Kieler weit entfernt. Die zwei Zähler hinter den Kielern stehenden Münsteraner auf dem letzten Tabellenrang machten dem Absteiger aus der Bundesliga das Leben schwer. «Es war kein Osterleckerbissen, sondern einfach ein 0:0», sagte Kiels Trainer Tim Walter.

Seine Kieler ließen sich gegen einen tief stehenden Gegner zu wenig einfallen. «Es geht ja nicht darum, dass Preußen Münster jetzt Letzter in der Tabelle ist, sondern die spielen auch Fußball, und sie versuche auch Spiele zu gewinnen und zu verteidigen. Und es ist nicht einfach», sagte der genervt wirkende Trainer.

Das Unentschieden war letztendlich gerechtfertigt, da beide Teams für nur wenig Gefahr sorgten. In einer umkämpfen, aber vor dem Tor ereignisarmen Partie gab es kaum klare Chancen.

Nach dem furiosen 3:2-Sieg in Bochum vor der Länderspielpause enttäuschten die Norddeutschen. «Keiner geht heute zufrieden vom Platz», versicherte Torwart Weiner. «Wir hatten zwar viel den Ball, aber haben wenig kreiert.»