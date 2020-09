Kein neuer Vertrag: Stendera wechselt zum FC Ingolstadt

Hannovers Marc Stendera am Ball. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Ingolstadt/Hannover (dpa) – Fußball-Profi Marc Stendera wechselt vom Zweitliga-Club Hannover 96 zum FC Ingolstadt in die 3. Liga. Der Vertrag des 24 Jahre alten Mittelfeldspielers war in Hannover nicht verlängert worden, so dass er sich nun ablösefrei den «Schanzern» anschloss. «Für mich steht an erster Stelle, dass ich wieder meine 100 Prozent erreiche und auf dem Platz zeigen kann, was in mir steckt», sagte Stendera. «Besonders wichtig ist für mich, einfach wieder mit Freude Fußball spielen zu können und mich im Team und im Verein wohlzufühlen.» Der technisch starke Mittelfeldmann bestritt in seiner Karriere bereits 78 Bundesliga-Spiele für Eintracht Frankfurt, hatte dort aber auch immer wieder großes Verletzungspech.

Tweet beider Vereine