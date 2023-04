Kein leiser Abschied: Fettes Brot auf letzter Tour

Rostock (dpa) –

Drei Legenden des Deutsch-Raps lassen es nach 30 gemeinsamen Jahren zum Abschied noch mal richtig krachen: Dokter Renz, König Boris und Björn Beton – das sind Fettes Brot. In Rostock hat das Trio am Mittwochabend in der ausverkauften Stadthalle seine Abschiedstournee «Fettes Brot … is history» gestartet. Mit im Gepäck: Top-Klassiker und Erfolgssongs wie «Jein», «Nordisch by Nature», «Emanuela», «Schwule Mädchen» und «An Tagen wie diesen».

Die Brote, wie die Fans die drei Musiker nennen, hatten im August vorigen Jahres ihre Auflösung bekannt gegeben. Im Song «Brot weint nicht», den sie auch am Mittwoch sangen, heißt es: «Ja, Papa und Papa und Papa trenn’n sich. Fans sagen: «Bitte nicht», Hater sagen: «Endlich»». Doch einigen treuen Fans in der Stadthalle standen Tränen in den Augen. Auch im Internet löste das für Ende 2023 angekündigte Aus leichte Schockwellen aus. «Bin mit euch groß geworden und erwachsen (zumindest auf dem Papier). Danke euch 3 Legenden für so viele Jahre Emotion und Liebe», schrieb ein Brote-Fan.

Den Abschied feiert die Band standesgerecht «voll fett». Die Tournee sieht bis Mitte Juli insgesamt 20 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor. Hinzu kommen zwei Extrakonzerte am «Geburtsort» der Band in Hamburg am 1. und 2. September.