Kein Haftbefehl nach tödlichen Schüssen in Vechta

Vechta (dpa/lni) – Nach einem tödlichen Schuss auf einen 31 Jahre alten Mann in Vechta ist die Staatsanwaltschaft mit einem Antrag auf Untersuchungshaft gescheitert. Der Tatverdächtige, ein 40 Jahre alter Mann, habe vor dem Haftrichter des Amtsgerichts Oldenburg eine Notwehrsituation geschildert, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Oldenburg, Thorsten Stein, am Montag. Daraufhin sei der Haftbefehl abgelehnt worden. Der Leichnam des Mannes solle nun in Hannover obduziert werden. Das Motiv sei weiterhin unklar.

Die Tat ereignete sich offenbar im Rockermilieu. Am frühen Sonntagmorgen war es zu dem tödlichen Schuss gekommen. Den leblosen 31-Jährigen aus Barnstorf entdeckten Angestellte des Krankenhauses in Bassum (Kreis Diepholz) am frühen Sonntagmorgen, rund 36 Kilometer vom Tatort in Vechta entfernt. Er konnte nicht mehr reanimiert werden. Der mutmaßliche Täter rief selber die Polizei an. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Die mutmaßliche Tatwaffe hatte er dabei.

Informationen der «Oldenburgischen Volkszeitung» zufolge war der mutmaßliche Täter selber bis vor kurzem Mitglied der Rockerbande MC Gremium und sah sich in Lebensgefahr. Am frühen Sonntagmorgen sollen Mitglieder des Rockerclubs ihn in Vechta überfallen und versucht haben, ihn aus dem Auto zu zerren. Dabei habe der Mann zur Waffe gegriffen und abgedrückt. Der Rockerclub veröffentlichte am Montag eine Traueranzeige auf seiner Website.

Webseite Gremium MC