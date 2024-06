Kein Fremdverschulden bei tödlichem Unfall nahe Burg Eltz

Wierschem/Moselkern (dpa) –

Beim Unfall einer Frau aus Niedersachsen, die bei einer Radtour in der Nähe der Burg Eltz einen Abhang hinuntergestürzt ist, gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Es müsse davon ausgegangen werden, dass es ein tragischer Unglücksfall gewesen sei, teilte die Polizei Mayen am Mittwoch mit. Die 58-Jährige war am Dienstag mit einer Touristengruppe mit Pedelecs auf einem Wanderweg in Moselkern (Kreis Cochem-Zell) unterwegs gewesen. Sie erlag nach dem Absturz ihren schweren Verletzungen.