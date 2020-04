Kein Datum für Tourismus-Öffnung in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holstein plant in einem dreistufigen Verfahren, Touristen in der Corona-Krise wieder ins Land zu lassen – allerdings ohne bereits ein Datum hierfür festgelegt zu haben. Das teilte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag in Kiel nach Beratungen der Koalitionsspitzen von CDU, Grünen, und FDP mit. In einem ersten Schritt solle die Nutzung von Zweitwohnungen erlaubt werden. Dann sollen die Nutzung von Ferienwohnungen sowie Hotelübernachtungen möglich werden. Und in einem dritten Schritt sollen Tagestouristen nach Schleswig-Holstein kommen können.