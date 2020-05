Kein Bundeszwang bei Mindestabstand von Windanlagen

Windräder stehen nebeneinander. Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Berlin/Kiel (dpa) – Eine Vorgabe des Bundes für einen Mindestabstand zwischen Windanlagen und Wohnhäusern ist vom Tisch. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther zeigte sich am Montag erleichtert über die Einigung der schwarz-roten Koalition in Berlin. «Das ist ein richtig gutes Ergebnis, das unsere Forderungen bestätigt», sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Nun seien alle unionsgeführten Länder dafür, dass es keinen Bundeszwang gebe.

Das Ergebnis ist für den Norden auch deshalb von besonderem Belang, weil das Land mitten im Planungsprozess zum Ausbau der Windenergie steckt. Zu den aktuellen Regierungsplänen gingen in der öffentlichen Anhörung laut Innenministerium rund 3300 Stellungnahmen ein. Nach mehrjähriger Zwangspause sollen voraussichtlich ab Jahresende wieder reguläre Genehmigungen für neue Anlagen möglich sein. 2015 hatte das Oberverwaltungsgericht Schleswig die damaligen Regionalpläne gekippt. Um Wildwuchs zu verhindern, verhängte das Land ein Moratorium für Neubauten. Nur in Ausnahmefällen werden seitdem Anlagen genehmigt.

Für Windenergie an Land soll nach der Verständigung der Koalition nun eine Länderöffnungsklausel im Baugesetzbuch eingeführt werden. Diese soll den Ländern die Möglichkeit einräumen, einen Mindestabstand von bis zu 1000 Metern zwischen Windanlagen und Wohngebäuden in ihre Landesgesetze aufzunehmen. In vielen Ländern gibt es entsprechende Regelungen oder Empfehlungen. Die bestehende schärfere bayerische Regelung soll unberührt bleiben. Schleswig-Holstein hatte sich in dem Konflikt dafür eingesetzt, Abstandsregeln den Ländern zu überlassen.