Kein Bundesliga-Wechsel: Neestrup bleibt in Kopenhagen

Kopenhagen (dpa) –

Ein Wechsel von Fußball-Trainer Jacob Neestrup in die Bundesliga ist vorläufig gescheitert. Der 37-Jährige wird auch in der kommenden Saison den FC Kopenhagen trainieren, weshalb alle Anfragen an den Chefcoach abgelehnt wurden. Dies erklärte der dänische Club am Abend in einer Mitteilung.

Die Bundesligisten VfL Wolfsburg und RB Leipzig sollen an dem Dänen interessiert gewesen sein. Neestrup hat mit Dänemarks Topclub zwei Meisterschaften und zwei Pokalsiege eingefahren. Sein Vertrag in der Hauptstadt gilt noch bis 2029.

RB Leipzig sucht nach einem Nachfolger von Interimscoach Zsolt Löw. Der 46-Jährige hatte im März die Nachfolge von Marco Rose übernommen und kehrte nach Saisonende wieder an die Seite von Jürgen Klopp im globalen Fußball-Strategieteam von Red Bull zurück. Auch Wolfsburg soll den Dänen bei der Suche nach einem Nachfolger für Ralph Hasenhüttl in den Blick genommen haben.