Göttingen (dpa/lni) –

Es ist keine Weltkriegsbombe bei einer Untersuchung in Göttingen auf dem Schützenplatz festgestellt worden. Das sagte ein Sprecher der Stadt am Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Am Dienstag hatte die Stadt mitgeteilt, dass es den Verdacht gibt, dass sich ein Blindgänger auf dem Schützenplatz befindet. Dort wurden in den vergangenen Jahren bereits mehrfach solche Geschosse entdeckt und entschärft.