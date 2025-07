Kein Badewetter für den Start in die Sommerferien

Das sommerliche Wetter lässt in der ersten Ferienwoche noch zu wünschen übrig. (Symbolbild) Lars Penning/dpa

Hannover/ Bremen (dpa/lni) –

Die erste Woche der Sommerferien in Niedersachsen und Bremen hält nicht das beste Freibadwetter bereit: In den nächsten drei Tagen werden immer wieder Schauer erwartet und meist Temperaturen um die 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Heute bleibt es stark bewölkt mit vereinzelt leichten Schauern und Höchsttemperaturen um die 20 Grad, auf den Inseln etwas kälter. In der Nacht zum Mittwoch liegen die Tiefsttemperaturen an der See um 15 Grad, sonst kann es bis 11 Grad abkühlen.

Am Mittwoch lassen die Regenschauer etwas nach und es soll heiter bis wolkig bei 21 bis 23 Grad werden, auf den Inseln um die 19 Grad. Die Nacht zum Donnerstag soll trocken bleiben, morgens werden Werte um die zehn Grad bei schwachem Wind erwartet. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf bis zu 24 Grad an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Es bleibt trotzdem stark bewölkt, an den Küsten weht ein mäßiger Nordwestwind.