Kein Aufruf zu Straftaten von Bürgermeister

Husum (dpa/lno) –

Der Bürgermeister einer kleinen nordfriesischen Gemeinde ist vom Vorwurf des öffentlichen Aufrufs zu Straftaten freigesprochen worden. Das Amtsgericht Husum sah den Straftatbestand in einer Äußerung in einer WhatsApp-Gruppe nicht als erfüllt an, wie ein Sprecher des Landgerichts Flensburg am Freitag sagte. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Verwarnung mit Strafvorbehalt gefordert.

Der Landwirt und ehrenamtliche Bürgermeister hatte im Jahr 2020 in einer geschlossenen WhatsApp-Gruppe andere Bauern dazu aufgerufen, mit Werkzeugen zu einem Schlachthof zu kommen, der von Tierschützern blockiert wurde. Das Amtsgericht sah darin keine Aufforderung zu Straftaten. Der Aufruf sei nicht öffentlich gewesen, auch wenn dieser ohne Wissen des Mannes bei Facebook aufgetaucht sei.