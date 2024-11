Keime im Trinkwasser in Ostholstein gefunden

Großenbrode/Fehmarn (dpa/lno) –

In einem Trinkwasserbehälter im Kreis Ostholstein sind Keime gefunden worden. Nach Angaben des Zweckverbands Ostholstein fielen die überhöhten Werte für E.coli und coliforme Keime bei einer routinemäßigen Probe des Speicherbehälters in Klaustorf am Freitag auf. Der Behälter sei außer Betrieb genommen und das Gesundheitsamt informiert worden. Mehrere Medien berichteten.

Der Zweckverband bat alle betroffenen Verbraucher, Leitungswasser zur Nutzung als Lebensmittel vorübergehend abzukochen. Dies gelte für die Orte im Versorgungsgebiet Großenbrode, Großenbroder Fähre, Klaustorf, Strandhusen, Lütjenbrode, Mittelhof, Lütjenhof, Hinrichsruh sowie die Insel Fehmarn.

Für Fragen aus der Bevölkerung wurde eine Rufnummer eingerichtet: +49 4561 399 738. Diese ist von 08:00 bis 20:00 Uhr erreichbar.