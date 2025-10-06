Kaum Schäden nach stürmischer Nacht im Norden

Trotz stürmischen Wetters melden die Polizeileitstellen keine größeren Einsätze aus der Nacht. (Symbolbild) Jonas Walzberg/dpa

Hamburg (dpa) –

Das stürmische Wetter hat Hamburg und Schleswig-Holstein in der Nacht zum Montag zwar ordentlich durchgepustet, größere Schäden oder Unfälle blieben jedoch aus. Nach Angaben der Einsatzleitstellen von Polizei und Feuerwehr verlief die Nacht insgesamt ruhig, trotz teils kräftiger Windböen.

Vereinzelt wurden überflutete Straßenabschnitte und abgestürzte Äste gemeldet, größere Schäden oder Verletzte gab es nach ersten Informationen nicht. In den Küstenbereichen blieb die Lage nach ersten Einschätzungen ebenfalls stabil, obwohl der Wind zeitweise kräftig auffrischte.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird der Wind im Tagesverlauf abflauen, das Wetter bleibt aber wechselhaft.