Kaum Probleme wegen Corona-Auflagen in Lüneburg

Lüneburg (dpa/lni) – Die mit der Corona-Pandemie verbundenen Auflagen werden in Lüneburg ohne größere Probleme umgesetzt. Das sagte ein Sprecher der Polizei in der Hansestadt. «Wir werden weiter überprüfen, ob die Regelungen des Kontaktverbotes und der Allgemeinverfügungen eingehalten werden», betonte er am Freitag. «Wir sind am Anfang eines noch langen Weges.»

Die Stadt setzte zunächst gemeinsame Streifen von Polizei und Ordnungsamt ein, um die Einhaltung durch Restaurants, Läden oder Spaziergänger zu kontrollieren. Mittlerweile sind die Beamten und Beamtinnen parallel auch einzeln unterwegs.

«Ich mache das seit letzter Woche. Die Lüneburger halten sich flächendeckend an die Regelungen, das ist wirklich genial», sagte Nicoline Wiermann, Kontaktbereichsbeamtin der Polizei in Lüneburg. «Es gibt nur ganz wenige Verstöße, obwohl die Sonne scheint und die Temperaturen milder werden – das ist wirklich eine Freude!»

Land Niedersachsen zum Coronavirus

Fragen & Antworten des RKI zum Virus