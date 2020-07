Kaum noch der Steuer-Selbstanzeigen in Hamburg

Ein Kugelschreiber liegt auf einer «Selbstanzeige» neben einer Einkommenssteuerklärung (gestellte Szene). Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der Steuer-Selbstanzeigen mit Bezug zu Kapitalanlagen im Ausland ist im vergangenen Jahr in Hamburg weiter gesunken. Nur noch 13 Mal hätten sich Steuerbetrüger selbst angezeigt, teilte die Finanzbehörde mit. Rund 2,64 Millionen Euro Steuern seien 2019 von den Finanzamtern zusätzlich rechtskräftig festgesetzt worden, wobei sich diese kalendarisch aber nicht den Selbstanzeigen zuordnen ließen.

«Die Zahlen zeigen, dass der große Boom der Selbstanzeigen vorbei ist», sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Die Verschärfung der rechtlichen Anforderungen zur Erlangung von Straffreiheit zeige Wirkung. «Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat, die es hart zu bestrafen gilt.»

Für geständige Steuerbetrüger ist es seit 2015 deutlich teurer, mit einer Selbstanzeige straffrei davonzukommen. Bevor die neuen Regeln galten, hatten viele Steuerbetrüger ihr Schwarzgeld im Ausland noch schnell offengelegt, um straffrei davonzukommen. Im Jahr 2014 zeigten sich 1090 Steuerhinterzieher in Hamburg an, so viele wie vorher und nachher nicht mehr.

Die Hansestadt hatte sich zuvor am Ankauf von zehn Daten-CDs aus der Schweiz beteiligt, um Steuerhinterzieher zu überführen. Mehr als 300 000 Euro wurden dafür aufgewendet. Finanziell hat sich das für die Stadtkasse gelohnt. So wurden laut Finanzbehörde aus den seit 2010 eingegangenen Selbstanzeigen mit Bezug zu Kapitalanlagen im Ausland bis Ende 2019 zusätzlich Steuern in Höhe von rund 269 Millionen Euro rechtskräftig festgesetzt.