Katzenbaby gerät in Auto-Unterbau: Im Autohaus befreit

Diepholz (dpa/lni) – In einem Autohaus in Syke (Landkreis Diepholz) ist ein in Not geratenes Katzenbaby aus einem Wagen gerettet worden. Es war in den Fahrzeugunterbau geklettert, wie die Polizei mitteilte. Zunächst hatte es zusammen mit einem mutmaßlichen Geschwister-Kätzchen auf der Bundesstraße 6 gesessen. Ein Autofahrer bemerkte die beiden Vierpföter und hielt an, um sie von der Fahrbahn zu holen. Ein Kätzchen verließ die Fahrbahn «und konnte dort durch eine Bürgerin in Schach gehalten werden», wie es hieß.

Das andere kletterte im Bereich des linken Hinterreifens in den Fahrzeugunterbau des Autos. Ein Mechaniker in einem nahen Autohaus habe es in einer schwierigen Rettungsaktion mit der Hand befreit, hieß es. Beide Kätzchen wurden gesund in einem Tierheim abgegeben.

