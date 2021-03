Katzen warnen Menschen in Gartenlaube vor Flammen

Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bremerhaven (dpai) – Mehrere Katzen haben in einer Gartenlaube in Bremerhaven Menschen mitten in der Nacht vor einem Feuer gewarnt. Die Tiere hätten wegen der Flammen so laut gefaucht und gejault, dass drei Personen, die in der Laube schliefen, aufwachten, wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch sagte. Menschen und Katzen konnten sich demnach noch rechtzeitig und unverletzt ins Freie retten, bevor die Flammen den Ausgang versperrten.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, war das Feuer in der Nacht zum Mittwoch im Eingangsbereich der Gartenlaube entstanden und breitete sich von dort auf das Dach aus. Feuerwehrkräfte verhinderten, dass die Laube komplett abbrannte. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:210310-99-760079/2

