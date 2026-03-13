Katze enthauptet – Polizei ermittelt wegen Tierquälerei

Berumbur (dpa/lni) –

Nach dem Fund einer mutmaßlich getöteten Hauskatze im ostfriesischen Berumbur (Landkreis Aurich) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Tierquälerei. Das Tier sei ersten Ermittlungen zufolge mit einem bislang unbekannten Gegenstand enthauptet worden, teilte die Polizei in Aurich mit. Die Katze wurde in einem mit Wasser gefüllten Graben in dem Ort in der Samtgemeinde Hage (Landkreis Aurich) entdeckt.

Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen. Zu der Tat soll es zwischen Dienstag und Donnerstag gekommen sein. Gefunden wurde die tote Katze am Donnerstag.