Katze attackiert Besitzerin – Polizei setzt Pfefferspray ein

Kiel (dpa) –

Eine Frau ist in Kiel von der eigenen Katze attackiert worden und hat sich in einem Zimmer ihrer Wohnung eingeschlossen. Auch die Nachbarn schreckten bei dem Vorfall am Sonntagabend vor dem aggressiven Haustier zurück, wie die Polizei mitteilte. Schließlich fingen Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr die Katze mithilfe von Pfefferspray ein. Anschließend kam die Katze den Angaben nach in ein Tierheim. Was der Grund für den Ausnahmezustand des Tieres gewesen sei, sei bisher nicht bekannt. Weder die Katze noch ihre Besitzerin seien verletzt worden.