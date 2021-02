Ex-Vorstandsmitglied Katja Kraus lässt HSV-Rückkehr offen

Hamburg (dpa/lno) – Das frühere Vorstandsmitglied Katja Kraus hat eine mögliche Rückkehr in die Führungsgremien des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV offengelassen. «Ich hatte wunderschöne Jahre beim HSV und einiges hoffentlich verändert in dieser Zeit. Dafür bin ich sehr dankbar, dass ich die hatte. Aber das ist lange her, und in den vergangenen zehn Jahren habe ich aus Respekt vor den handelnden Personen nie über den HSV gesprochen», sagte die einstige Fußball-Nationaltorhüterin am Sonntagabend im «Sportclub» des NDR-Fernsehens. Mehr ließ sich die geschäftsführende Gesellschafterin der Hamburger Sportmarketingagentur Jung von Matt nicht entlocken. Die 50-Jährige war von 2003 bis 2011 Vorstandsmitglied beim HSV.

Seit einigen Tagen wird in der Öffentlichkeit spekuliert, ob einstige Führungspersonen wie Bernd Hoffmann und Kraus zum HSV zurückkehren könnten. Ex-Vorsitzender Hoffmann hatte das kürzlich in der «Bild»-Zeitung dementiert. «Ich werde auch in Zukunft dem HSV verbunden bleiben, stehe aber für eine Vorstandsaufgabe innerhalb der HSV Fußball AG nicht mehr zur Verfügung», sagt er.

Hintergrund der Spekulationen sind Streitigkeiten im Präsidium des über 30 Sparten umfassenden Gesamtvereins HSV e.V. Zwischen Präsident Marcell Jansen und seinen Stellvertretern Moritz Schaefer und Thomas Schulz besteht Uneinigkeit über die Aufstellung von zwei Nachrückern für den Aufsichtsrat der ausgegliederten Profifußballabteilung sowie die grundsätzliche Ausrichtung der Aktiengesellschaft.

