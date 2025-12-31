Katholischer Erzbischof: Lasst uns Hoffnungsträger sein

Hamburg (dpa) –

Der Hamburger katholische Erzbischof Stefan Heße hat angesichts der Krisen und Kriege in der Welt Mut zur Hoffnung gemacht. «Gehen wir als Hoffnungsträger ins neue Jahr», appellierte er am Silvestertag. Er wünsche für das neue Jahr, dass die Hoffnung die Verzweiflung überwiegen, dass es mehr Liebe als Hass, mehr Verzeihung als Beleidigung und ein Mehr an Verbindung als Entzweiung geben möge.

Das zu Ende gehende Heilige Jahr unter dem Motto «Pilger der Hoffnung» habe einen Schub gegeben, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen – trotz der Spannungen zwischen den Weltmächten, des Krieges in der Ukraine, der Kluft zwischen Arm und Reich, der immer weiter wachsende Zahl von Geflüchteten und Migranten und der Bedrohung der Schöpfung.

Das Erzbistum Hamburg umfasst die Stadt Hamburg, das Bundesland Schleswig-Holstein und den Landesteil Mecklenburg des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. Im Erzbistum leben nach Angaben der Kirche rund 340.000 Katholiken.