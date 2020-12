Katholischer Bischof Bode sieht Kirche vor Zeitenwende

Franz-Josef Bode, der Bischof des Bistums Osnabrück. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Osnabrück (dpa/lni) – Die Kirche steht aus Sicht des katholischen Osnabrücker Bischofs Franz-Josef Bode vor einer Zeitenwende. «Ich bin der Meinung, dass wir am Ende einer Epoche, besser: im Übergang zu einer neuen Epoche stehen», sagte er am Donnerstag laut Mitteilung in seiner Silvesterpredigt. Wie die neue Epoche aussehe, sei noch nicht klar. «Wir spüren aber, dass sie bevorsteht.» Er sprach davon, dass es große Verunsicherung und Angst gibt. Vieles werde hinterfragt, auch die Rolle der Kirche in einer säkularen Gesellschaft. Vieles, was Kirche heute ausmache, gehe verloren, sagte der Bischof.

Es blieben aber auch tragfähige Steine, die neu angeordnet werden müssten. «Es geht besonders für uns als Kirche um eine neue Haltung: dass wir uns wirklich auf das Leben der Menschen einlassen, dass wir uns bemühen, sie besser zu verstehen, dass wir mit ihnen zusammen auf der Suche sind und voneinander lernen.» Christen sind demnach aufgefordert, sich einzubringen. «Kirche darf niemals an den Niedergeschlagenen am Wege vorbeigehen und sie liegenlassen, ob sie einheimisch oder fremd sind», sagte Bode laut Redemanuskript.