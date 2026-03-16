Katholische Kirche verliert Mitglieder und gewinnt Täuflinge

Die Zahl der Kirchenaustritte im Erzbistum Hamburg ist 2025 im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Zahl der Kirchenaustritte im Erzbistum Hamburg ist 2025 im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Im vergangenen Jahr traten in Hamburg, Schleswig-Holstein und im mecklenburgischen Landesteil von Mecklenburg-Vorpommern 8.963 Katholikinnen und Katholiken aus ihrer Kirche aus, wie das Erzbistum Hamburg mitteilte. 2024 waren es noch 9.820 gewesen.

In Hamburg traten 2025 nach vorläufigen Zahlen 5.247 katholische Christen aus der Kirche aus (2024: 5.325), 3.077 in Schleswig-Holstein (2024: 3.797) und in Mecklenburg 906 (2024: 953).

Dem gegenüber standen den Angaben zufolge im Norden lediglich rund 106 Neu- und 135 Wiedereintritte in die katholische Kirche (2024: 79 beziehungsweise 122). In Hamburg seien es 63 beziehungsweise 78 (2024: 45 beziehungsweise 77) gewesen, in Schleswig-Holstein 36 beziehungsweise 51 (2024: 28 /41) und in Mecklenburg 7 beziehungsweise 6 (2024: 6/4).

Auch neue Mitglieder im Erzbistum Hamburg

Wie aus der aktuellen kirchlichen Statistik für 2025 hervorgeht, lebten Ende 2025 im Erzbistum 329.644 katholische Christinnen und Christen – nach 340.212 im Jahr 2024. Gleichzeitig zu den Abgängen, die das Erzbistum Hamburg durch Austritte und Bestattungen begründet, habe es zahlreiche neue Mitglieder dazugewonnen: 1.479 Menschen haben sich den Angaben zufolge durch Taufe, Konversion oder Wiedereintritt dazu entschieden, katholisch zu werden.

«Die Zahlen zeigen, dass Menschen weiterhin auf der Suche nach Sinn und Spiritualität sind», sagte Sabine Gautier, Leiterin der Pastoralen Dienststelle im Erzbistum Hamburg. Angeboten werden demnach Glaubenskurse in der katholischen Glaubensinformation in Hamburg.

Taufe bei Erwachsenen bedeutsamer

Das Thema Taufe im Erwachsenenalter gewinne im Erzbistum Hamburg demnach deutlich an Bedeutung: In den Glaubenskursen der Katholischen Glaubensinformation (KGI) in Hamburg wachse die Nachfrage nach der Taufe für Erwachsene und dem Übertritt in die katholische Kirche.

Die Zahl Taufen im Norden stieg den Angaben zufolge im vergangenen Jahr um 40 auf 1.238. Die Teilnehmerquote bei den regelmäßigen Gottesdiensten lag bei rund 6,9 Prozent, die Zahl der kirchlichen Trauungen sank um zwei auf 215.

Zahlreiche Kirchenaustritte bundesweit

Auch bundesweit hält der Mitgliederschwund bei der katholischen Kirche an. Nach vorläufigen Zahlen der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn machten Katholiken in Deutschland damit jetzt noch 23 Prozent der Gesamtbevölkerung aus.

Die Zahl der Kirchenmitglieder habe im vergangenen Jahr bei 19.219.601 gelegen. Die Zahl der Kirchenaustritte lag demnach bei 307.117 und damit niedriger als im Vorjahr: 2024 hatten 321.659 Katholiken der Kirche den Rücken gekehrt.

Deutschlandweit vermeldete sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche einen Rückgang der Mitgliederzahlen. Insgesamt sind demnach im vergangenen Jahr mehr als 600.000 Menschen aus den beiden großen Kirchen ausgetreten. Außer durch Austritte verlieren die Kirchen jedes Jahr auch Hunderttausende Mitglieder durch Sterbefälle. Geburten und Eintritte können dies bei weitem nicht aufwiegen.