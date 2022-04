Katholische Kirche tritt «Religionsunterricht für alle» bei

Hamburg (dpa/lno) –

Die katholische Kirche will als letzte große Religionsgemeinschaft dem «Religionsunterricht für alle» an Hamburgs Schulen beitreten. «Das Erzbistum Hamburg hat entschieden, fester Bestandteil des Religionsunterrichts für alle zu werden und das katholische Christentum darin zukünftig authentisch abzubilden», sagte Hamburgs Erzbischof Stefan Heße am Donnerstag. Entsprechend habe die katholische Kirche bei der Schulbehörde und den beteiligten Religionsgemeinschaften den Beitritt zum «Religionsunterricht für alle» beantragt. Die Zustimmung gilt nach Angaben der Schulbehörde als sicher.

Im Gegensatz zu fast allen anderen Bundesländern haben in Hamburg Kinder aller Glaubensrichtungen sowie Kinder, die keiner Religionsgemeinschaft angehören, einen gemeinsamen Religionsunterricht. Getragen wurde dieser bislang von der in der Hansestadt dominierenden evangelischen Kirche, der Jüdischen Gemeinde, den drei islamischen Religionsgemeinschaften Hamburgs und der alevitischen Gemeinde.